Автомобиль в Японии сбил двух школьников

NHK: в Японии двое детей пострадали после наезда автомобиля

Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

В Японии автомобиль сбил группу школьников, двое получили травмы. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Двое учеников начальной школы были сбиты автомобилем, когда они переходили пешеходный переход на перекрестке муниципальной дороги в городе Кирю, префектура Гумма, по пути в школу», — написал автор материала.

Полиция сообщила, что двое мальчиков девяти лет, ученики четвертого класса, попали под машину и получили травмы головы и ног. Их доставили в городскую больницу.

Это уже второй случай наезда автомобиля на детей, произошедший в Японии за два дня. Накануне машина сбила группу школьников, семеро детей пострадали. Полиция расследует аварию как покушение на убийство.

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