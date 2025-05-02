Автомобиль в Японии сбил двух школьников
NHK: в Японии двое детей пострадали после наезда автомобиля
В Японии автомобиль сбил группу школьников, двое получили травмы. Об этом сообщил телеканал NHK.
«Двое учеников начальной школы были сбиты автомобилем, когда они переходили пешеходный переход на перекрестке муниципальной дороги в городе Кирю, префектура Гумма, по пути в школу», — написал автор материала.
Полиция сообщила, что двое мальчиков девяти лет, ученики четвертого класса, попали под машину и получили травмы головы и ног. Их доставили в городскую больницу.
Это уже второй случай наезда автомобиля на детей, произошедший в Японии за два дня. Накануне машина сбила группу школьников, семеро детей пострадали. Полиция расследует аварию как покушение на убийство.