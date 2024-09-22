Автомобиль сопровождения делегации, где был российский дипломат, подорвался на мине в Пакистане. Об этом сообщило посольство РФ в Telegram-канале.
Посол Альберт Хорев 22 сентября принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада. Автомобиль сопровождения подорвался по пути из города Мингора в отель.
«Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали», — уточнили в посольстве.
В Испании ранее вынесли приговор 76-летнему Помпейо Гонсалесу, который отправлял посылки с бомбами чиновникам, дипломатам и бизнесменам. Мужчину признали виновным в терроризме. Ему назначили 18 лет тюрьмы.
Депутаты начали проверять свои кабинеты на «жучки» после скандала с Парфеновым
Замглавы Чехова Попов проверил содержание общественных территорий в Алексеевке
Встречу с участниками СВО провели для учащихся школы № 1 в Дмитрове
Российских социологов задержали в столице Чада
Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
Занятия по верховой езде организовали для детей из Можайска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте