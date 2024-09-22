Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане

Посольство РФ: в Пакистане на мине подорвался автомобиль с дипломатом

Фото: РИА «Новости»

Автомобиль сопровождения делегации, где был российский дипломат, подорвался на мине в Пакистане. Об этом сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

Посол Альберт Хорев 22 сентября принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада. Автомобиль сопровождения подорвался по пути из города Мингора в отель.

«Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали», — уточнили в посольстве.

В Испании ранее вынесли приговор 76-летнему Помпейо Гонсалесу, который отправлял посылки с бомбами чиновникам, дипломатам и бизнесменам. Мужчину признали виновным в терроризме. Ему назначили 18 лет тюрьмы.

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