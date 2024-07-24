Испанского пенсионера отправили в тюрьму за взрыв в украинском посольстве

В Испании вынесли приговор 76-летнему Помпейо Гонсалесу, который отправлял чиновникам, дипломатам и бизнесменам посылки с бомбами. Его признали виновным в терроризме и назначили 18 лет тюрьмы, сообщила газета Тhe Guardian .

Мужчина выступил против того, чтобы Запад поддерживал Украину в конфликте с Россией. В 2022 году он отправил посылки с самодельными взрывными устройствами в адрес премьер-министра Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств США и Украины, военной базы и оружейной фирмы — производителя гранат. Большинство бомб перехватили спецслужбы, но одна достигла адресата — пострадал украинский дипломат.

Специалисты пришли к выводу, что взрывчатых веществ в созданных испанцем бомбах достаточно для причинения более или менее серьезных травм в зависимости от того, на каком расстоянии от человека они сдетонируют. Гонсалеса приговорили к 10 годам тюрьмы за терроризм и еще восьми — за изготовление взрывчатки.

Теракт в посольстве Украины в Мадриде произошел в ноябре 2022 года, напомнили «Известия». Пострадавший дипломат самостоятельно доехал до больницы.