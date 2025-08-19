Автомобиль на полном ходу влетел в ресторан в Техасе, где обедали футблогеры

В Техасе машина на полном ходу влетела в ресторан, когда там дегустировали еду популярные блогеры, сообщил Telegram-канал Shot . У обоих порезы, травмы и ссадины.

«Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд снимали заведение в городе Хьюстоне в Техасе. В момент, когда они пробовали очередное блюдо, в здание на полной скорости влетела машина. Причем именно туда, где сидели блогеры. От удара Нина Сантьяго отлетела на несколько метров», — написали авторы публикации.

Оба блогера в больнице с порезами, ссадинами и травмами. Как уточнил Shot, NinaUnrated зарабатывает на OnlyFans, а Блэквуд — стриптизер.

