Автобус с 60 пассажирами опрокинулся в Испании

В Испании после ДТП с автобусом пострадали 52 человека, трое в тяжелом состоянии

Isaac Buj
Фото: Isaac Buj/Global Look Press

В испанской провинции Барселона произошла авария с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство перевернулось при въезде в туннель рядом с населенным пунктом Пинеда-де-Мар, сообщило главное управление гражданской защиты Каталонии в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что медики оказали помощь 52 пассажирам автобуса. Состояние трех из них оценили как тяжелое.

Всего в транспортном средстве ехали около 60 человек — работников испанской сети магазинов одежды Inditex.

Трассу, где произошла авария, частично перекрыли. Официально причины ДТП не озвучивали. По версии газеты La Vanguardia, его мог спровоцировать прокол автобусного колеса.

В Алтайском крае накануне в аварии с участием автобуса пострадали девять человек.

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