ДТП с участием автобуса произошло в Алтайском крае. Пострадали 9 человек
Авария с участием автобуса и грузовика произошла накануне на 29-м километре дороги А-321 в Алтайском крае. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональное управление МВД.
Известно, что водитель автобуса Ford Transit не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso. В пассажирском транспорте находились 17 человек, девять из них получили травмы.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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