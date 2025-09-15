Автаркия и бан. Нетаньяху шокировал признанием об Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что страна сталкивается с экономической изоляцией и в будущем ей, возможно, придется полагаться на собственные силы. Об этом он заявил на конференции Министерства финансов в Иерусалиме, сообщила The Times of Israel .

«Израиль находится в своего рода изоляции. Нам все больше придется адаптироваться к экономике с автаркическими характеристиками <… > мы можем оказаться в ситуации, когда наша военная промышленность будет заблокирована», — объяснил политик.

Премьер рассчитывает вывести еврейское государство из сложившейся ситуации. В изоляции Нетаньяху обвинил массовую миграцию мусульман в Европу.

Он полагает, что крупные мусульманские общины «настраивают правительства» в антиизраильском направлении.

Лидер оппозиции Яир Лапид резко отреагировал на эти заявления. Он назвал слова Нетаньяху «безумными» и обвинил его кабинет в том, что именно политика правительства привела к изоляции.

«Они превращают Израиль в страну третьего мира и даже не пытаются изменить ситуацию», — заявил Лапид.

Ранее Нетаньяху призвал ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре.