Австрийцы разглядели в визите Зеленского скрытую цель

Политик Поппель: визит Зеленского унизил Австрию и дискредитировал нейтралитет

IMAGO/Chris Emil Janssen
Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.globallookpress.com

Австрия придерживалась нейтральной позиции, пока не приняла президента Украины Владимира Зеленского. Его визит дискредитировал и унизил страну, сообщил РИА «Новости» политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель.

«Визит Зеленского и его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — сказал он.

Запад, по мнению Поппеля, использовал Зеленского в прокси-войне против России. Его визит в Вену призван обнулить нейтралитет Австрии и втянуть ее в геополитическую авантюру.

Поппель — не единственный австриец, недовольный приездом Зеленского. «Известия» сообщили, что Австрийская партия свободы потребовала от Национального совета разъяснений по поводу его приема. По мнению правых, правительство хотело отвлечь законодателей от бюджетных дебатов.

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