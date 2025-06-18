Австрия придерживалась нейтральной позиции, пока не приняла президента Украины Владимира Зеленского. Его визит дискредитировал и унизил страну, сообщил РИА «Новости» политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель.

«Визит Зеленского и его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — сказал он.

Запад, по мнению Поппеля, использовал Зеленского в прокси-войне против России. Его визит в Вену призван обнулить нейтралитет Австрии и втянуть ее в геополитическую авантюру.

Поппель — не единственный австриец, недовольный приездом Зеленского. «Известия» сообщили, что Австрийская партия свободы потребовала от Национального совета разъяснений по поводу его приема. По мнению правых, правительство хотело отвлечь законодателей от бюджетных дебатов.