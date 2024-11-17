Австрийцев предупредили о последствиях отказа от российского газа

Из-за отказа от российского газа австрийцы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в эфире RT .

«Для многих домохозяйств — и я имею в виду не малообеспеченные слои населения — это стало дополнительным бременем», — сказала она.

Она также отметила, что в стране наблюдается рост инфляции, обусловленный, в частности, повышением цен на энергоносители.

Она подчеркнула, что в 2021 году доля импорта топлива из России составляла примерно 75% от общего объема, а к 2024 году она увеличилась до 90%. Австрия не имеет выхода к морю, а стоимость поставок сжиженного газа высока.

Ранее в ЕС заявили о готовности к отключению российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что газовые хранилища в Европе заполнены. Руководство союза выразило поддержку Австрии и лично канцлеру Карлу Нехаммеру в связи с прекращением поставок газа из России.