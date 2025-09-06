Парламент Австрии раскритиковал решение властей об отправке на Украину спецпоездов для строительства и обслуживания контактных линий. Об этом сообщила газета eXXpress .

Парламент направил в кабмин запрос с требованием разъяснить решение подарить Украине поезда.

«В то время как правительство накладывает одно [налоговое] бремя за другим на собственное население и гора долгов растет, они два специальных поезда просто раздают — как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило», — заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.

Он добавил, что Австрия — нейтральная страна, однако подарок может пошатнуть этот статус. Хафенекер уточнил, что Украина может использовать спецпоезда против России на линии фронта.

Ранее газета The Washington Post обратила внимание, что президент Владимир Путин предостерег Запад от отправки миротворцев на Украину. Глава государства подчеркнул, что европейских военных будут рассматривать как законную цель.