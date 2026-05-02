Австрийская полиция задержала подозреваемого в отравлении детского питания

OE24: в Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания HiPP

В Австрии задержали подозреваемого по делу об отравлении детского питания бренда HiPP крысиным ядом. Об этом сообщил портал OE24 .

По данным издания, 39-летнего мужчину задержали утром 2 мая. Его проверяют по статьям о создании угрозы общественной безопасности и попытке причинения тяжкого вреда здоровью.

В одном из супермаркетов Айзенштадта 18 апреля изъяли банку детского пюре с содержанием около 15 микрограммов крысиного яда. Специалисты выясняют, мог ли продукт попасть к потребителям.

Ранее подозреваемый направил производителю письмо с требованием выкупа. После этого компания отозвала из продажи овощное пюре с морковью и картофелем, в том числе реализуемое через сеть Spar. Полиция ищет еще одну упаковку с признаками вмешательства.

Расследование уже вышло за пределы Австрии — продукцию с подозрительной маркировкой обнаружили в Чехии и Словакии.

В пресс-службе Ozon сообщили 360.ru, что держат ситуацию на контроле. Все товары детского питания бренда HiPP проходят проверку перед продажей.