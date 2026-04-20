Ozon и WB проверят пюре HiPP после сообщений за рубежом про крысиный яд

Маркетплейс Ozon держит на контроле ситуацию с вероятным обнаружением крысиного яда в детском пюре бренда HiPP в Австрии. Все товары детского питания этого бренда проходят проверку перед продажей покупателям, сообщили 360.ru в пресс-службе компании.

«Всю продукцию бренда, представленную на Ozon, поставляет официальный дистрибьютор ООО „ХИПП РУСЬ“. Она производится на заводе в Калининграде, а не импортируется. Тем не менее безопасность детей — безусловный приоритет», — подчеркнули в маркетплейсе.

В Ozon добавили, что связались с поставщиком для получения полной информации.

«При получении рекомендаций от поставщика или регуляторов готовы принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара», — заключили в пресс-службе.

Wildberries также проводит проверку детского питания HiPP на предмет выявления некачественных партий, рассказали 360.ru в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Маркетплейс уделяет внимание безопасности и качеству продукции, представленной на витрине», — отметили представители компании.

Агентство Reuters ранее сообщило, что полиция Австрии обнаружила следы крысиного яда в баночках с овощным пюре бренда HiPP для младенцев. Правоохранители не исключили, что вещество намеренно добавили злоумышленники. Ранее токсичные вещества нашли во французских подгузниках.