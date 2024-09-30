«Австрийская партия свободы» вышла в лидеры на выборах в парламент Австрии

Правая «Австрийская партия свободы» (АПС) побеждает на парламентских выборах. Предварительные результаты голосования опубликовали на сайте МВД страны.

АПС набрала 29,2% голосов, она может получить 58 мандатов. На втором месте оказалась «Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера — 26,5%.

Третье место заняла «Социал-демократическая партия» с 21%. Таким образом, АПС обошла правящую партию на выборах.

Явка избирателей составила 74,9%. Итоги с учетом голосов с открепительных бюллетеней должны подвести 3 октября.

Накануне Нехаммер признал поражение своей фракции на парламентских выборах. По его словам, это была гонка на выбывание. Выборы в Национальный совет Австрии состоялись 29 сентября.