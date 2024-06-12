Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпром экспортом» на поставку газа

Rolf Vennenbernd/dpa
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку газа, заключенные с «Газпром экспортом». Об этом сообщили на сайте немецкой корпорации.

Компания получила судебное разрешение на то, чтобы разорвать контракт, еще 7 июня.

«Сегодня компания Uniper решила расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически разорвала долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией „Газпром экспорт“. Решение стало возможным после того, как Арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право на расторжение контрактов», — пояснили в концерне.

Немецкая компания получит более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставляемые «Газпром экспортом» с середины 2022 года. В пресс-релизе пояснили, что хотя с июня 2022 года поставлялись лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года газ не поставлялся вовсе, долгосрочные контракты на его поставку по-прежнему имели юридическую силу, а отдельные договоры продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

В 2022 году компания Uniper подала на «Газпром» в Международный арбитражный суд, потребовав возмещения убытков из-за непоставленных объемов газа.

В начале 2024 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск «Газпром экспорта» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Его удовлетворили. Дочерней компании немецкого энергетического концерна запретили продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом.

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