Австрия оценила вероятность присоединения к НАТО

Вопрос вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал канцлер страны Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF .

«Мы нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», — подчеркнул Штокер.

Военный нейтралитет Австрии закрепили в Конституции с 1955 года, но тему возможного вступления страны в НАТО активно обсуждают с начал украинского конфликта. В мае Штокер уже подчеркивал, что Австрия не присоединится к Североатлантическому альянсу.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на здравое мышление австрийских властей в вопросе вероятного вступления государства в НАТО.