Австрия оценила вероятность присоединения к НАТО
Канцлер Австрии Штокер: вступление страны в НАТО не обсуждается
Вопрос вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал канцлер страны Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF.
«Мы нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», — подчеркнул Штокер.
Военный нейтралитет Австрии закрепили в Конституции с 1955 года, но тему возможного вступления страны в НАТО активно обсуждают с начал украинского конфликта. В мае Штокер уже подчеркивал, что Австрия не присоединится к Североатлантическому альянсу.
Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на здравое мышление австрийских властей в вопросе вероятного вступления государства в НАТО.