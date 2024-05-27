Австралия отказалась передавать Украине замороженные российские активы

Конституция Австралии не позволяет конфисковать замороженные российские активы. Такое заявление сделал министр обороны страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC .

«Австралия не будет использовать замороженные российские активы для финансирования военных действий на Украине. Есть конституционные проблемы», — подчеркнул он.

Страна и дальше продолжит вводить антироссийские санкции, но на «законных» основаниях, добавил Марлз. Он не стал называть точную сумму замороженных российских активов.

Спор западных государств вокруг ценных бумаг России набрал обороты после решения руководства Евросоюза о перенаправлении полученных доходов в пользу Украины. Требование США о полной конфискации российских счетов вызвало серьезные опасения в ЕС.