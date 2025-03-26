Австралийский сенатор пришла на заседание с тушей лосося

Сенатор в Австралии принесла на заседание тушу лосося

Дебаты вокруг законопроекта о поддержке рыбной промышленности в Тасмании вышли на новый уровень. Сенатор от партии зеленых Сара Хансон-Янг принесла на заседание парламента Австралии тушу лосося и упрекнула оппонентов в продажности, сообщил сайт News .

Лейбористы внесли законопроект, который помешает министру окружающей среды Австралии рассматривать экологические проблемы, влияющие на коммерческое строительство. Они предложили поддержать отрасль разведения лосося в Тасмании в ущерб находящемуся под угрозой исчезновения виду ската. Это возмутило зоозащитников.

Хансон-Янг принесла на дебаты завернутую в пакет охлажденную рыбную тушу. Во время выступления с трибуны она достала лосося и потрясла им перед сенаторами.

«Вы что, продали свои экологические полномочия за вонючего вымирающего лосося?» — сказала сенатор.

Председатель сената Сью Лайнс остановила перформанс. Она приказала убрать запрещенный реквизит.

Депутаты Сербской скупщины принесли на первое весеннее заседание дымовые шашки и яйца. После драки три парламентария попали в больницу.