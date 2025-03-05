Сегодня 04:45 Роковые яйца. После погрома в парламенте Сербии ждать ли цветной революции? 0 0 0 Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Депутаты Сербской скупщины начали драку, а потом забросали друг друга дымовыми шашками, файерами и яйцами. Оппозиционеры развернули баннер с надписью «Сербия восстает, чтобы свергнуть режим». Республике протесты сотрясают уже полгода. Ждать ли цветной революции в Сербии — разбирался 360.ru.

Что произошло в парламенте Сербии На первой весенней сессии Народной скупщины (однопалатного парламента) депутаты должны были рассмотреть десятки вопросов. В их числе — и утверждение поправок в закон о высшем образовании в связи с трагедией в городе Нови-сад, где из-за обвала навеса железнодорожного вокзала погибели 15 человек. Этот документ и стал формальной причиной битвы в парламенте. Оппозиция потребовала оставить вопрос о внесении поправок единственным в повестке. То, что произошло в зале заседаний, уже окрестили «белградской вечеринкой». Депутаты зажгли цветные дымовые шашки, стали кидаться яйцами, затеяли драку. Кто-то достал свистки и дудки, кто-то схватился за огнетушитель. Но у шоу оказался трагический финал. В больницу доставили трех женщины-депутатов: одну с инсультом, другую — с ранением в голову, третью — находящуюся на восьмом месяце беременности. Спикер парламента Ана Брнабич приняла удар дымовыми шашками, в нее попали и яйца. «Что для вас одна человеческая жизнь? Ничто! Одна человеческая жизнь для вас ничто, а ведь это человеческая жизнь вашего коллеги, коллеги, который представляет тысячи и тысячи граждан Республики Сербии. Позор вам», — сказала Брнабич.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Кто стоит за беспорядками в Сербии Беспорядки лихорадят республику уже примерно шесть месяцев. В ноябре 2024 года между представителями Сербской прогрессивной партии (СПП) и оппозицией уже была потасовка, хоть и не столь масштабная. В чем причина протестных акций и кто за ними стоит, рассказал в беседе с 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. «В Сербии контрэлиты не довольны результатами выборов в парламент. Выиграли не те, кто рассчитывал на победу, хотел укрепить свое влияние. Нельзя забывать, что Сербия — это страна-наследник большого единого государства, распавшегося в свое время на Балканах. В итоге в республики появилось две силы. Одна выступает за автономию государства и за его политическую субъектность. Другая считает, что маленькой Сербии нужно прибиться под чье-то крыло. Просербские и условно говоря „евросоюзовские“ силы столкнулись», — пояснил политолог. Он обратил внимание, что внутренний конфликт делает слабым всех политиков: и победителей, и побежденных. А главное — разногласия могут спровоцировать обострение социальных вопросов.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Политические проблемы всегда потянут за собой экономические… Думаю, что в ближайшие годы Сербия обречена на постоянную борьбу за власть. Сергей Маркелов Политолог

«Евросоюз должен укреплять свою репутацию. Помните кубинский лозунг: „Пока мы едины, мы непобедимы“. Конечно, он звучит как ирония. ЕС всеми способами (чаще — нечестными) естественно будет поддерживать нестабильность в Сербии, дабы в итоге продавить свою повестку. Думаю — не получится. За политическую субъектность республики выступают больше сил. Да, сегодня есть те, кто находятся на стороне раскачивания лодки, а есть те — кто хочет стабильности. Автономия — это главный тезис, которым Сербия должна руководствоваться. У республики есть все условия, чтобы стать экономически крепкой», — сказал Маркелов. Может ли оппозиция использовать события в парламенте для дальнейшего нагнетания обстановки в стране? На этот вопрос эксперт ответил утвердительно. «Именно на это настроены оппозиционные силы, на это им дают деньги, ради этого вся история и придумана. ЕС для поддержания собственной репутации не экономит, он готов вкладываться в оппозицию. Евросоюз якобы хочет Сербии хорошего будущего. Но это спекулятивный лозунг, который раскручивают в противовес национальной сербской идентичности», — резюмировал Маркелов.

Фото: РИА «Новости»

Позиция Вучича Президент Сербии Александр Вучич потели в больнице одну из пострадавших при погроме в скупщине — депутата Ясмину Обрадович. Обилие пиротехники в зале заседаний стало причиной инсульта у 64-летней народной избранницы. «Посещение Ясмины Обрадович. Верю в ее силу. Победит Ясмина, победит Сербия!» — написал Вучич в своем аккаунте в соцсетях и опубликовал фото из больничной палаты. Вучич еще совсем недавно считал основным внешнеполитическим приоритетом Республики Сербия вступление в Евросоюз. С другой стороны видно, какое серьезное на лидера республики оказывается давление. Поэтому среди пророссийских заявлений президента Сербии порой звучат и менее внятные. О том, что иностранная агентура западных стран с помощью студентов и прочих участников протестов пытается провернуть в стране «майдан», Вучич предупреждал еще в начале года. «Все, что они совершают — это попытки цветной революции. Будем до последнего момента ждать, когда окажемся вынуждены ответить», — заключил он.