Австралийский посол извинился перед Трампом

Посол Австралии в США Кевин Радд извинился перед американским президентом Дональдом Трампом за то, что ранее критиковал его в соцсетях. Глава Белого дома принял извинения, сообщила газета The Guardian .

Радд часто критиковал Трампа в соцсетях. В частности, называл «предателем Запада». Но после его победы на президентских выборах удалил посты из соцсети X, чтобы их не восприняли как официальную позицию его страны по отношению к Трампу.

Американский лидер запомнил критику Радда и во время пресс-конференции в Белом доме с австралийским премьер-министром Энтони Альбанезе заявил, что посол Австралии ему тоже не нравится. В переполненном зале раздался смех.

«Спустя полчаса <…> стало известно, что Радд извинился перед президентом, наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал „деревенским идиотом“ четыре года назад», — говорится в статье.

Американский лидер ответил, что «все прощено», как сообщили австралийские источники.

Ранее стало известно, что США поставят Австралии субмарины класса Virginia.