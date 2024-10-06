Австралийский певец анонсировал альбом и умер. Он не дожил до 35 лет

В Австралии умер популярный певец Джек Колвелл, сообщило издание News.com . Исполнителю было всего 34 года, а за несколько дней до смерти анонсировал выход нового альбома.

«Привет всем — с нетерпением жду скорого выпуска новой музыки. Миксы почти закончены, и мастеринг забронирован. Я уже давно говорю, что LP2 скоро будет с вами, и этот день не за горами!» — написал Колвелл 24 сентября.

Неизвестно, выпустят ли альбом посмертно.

Колвелл известен в Австралии благодаря песне Don’t Cry Those Tears. В 2020 году певец выпустил свой первый альбом — он занял пятое место в списке 25 лучших в стране.

В конце сентября в Турции умер певец Метин Аролат, которого называли «вторым Тарканом». Исполнитель скончался от от сердечного приступа.