«Второй Таркан» умер после концерта в Стамбуле

Турецкий режиссер и певец Метин Аролат, которого называли «вторым Тарканом», умер в больнице в Стамбуле, куда его отправили после сердечного приступа на концерте. Об этом сообщила газета Hurriyet .

Артисту стало плохо во время концерта 20 сентября. Он пожаловался, что перестал чувствовать левую руку. После перерыва ему стало лучше, он решил продолжить выступление, но после возвращения на сцену потерял сознание и упал.

«В зале была медсестра, которая не смогла реанимировать исполнителя. Позже Аролата доставили в больницу на машине скорой помощи. По дороге у Аролата трижды останавливалось сердце, спасти его не удалось», — уточнили в материале.

Медики констатировали смерть певца в результате сердечного приступа.

Аролата похоронили 23 сентября на его родине в Измире.

О личной жизни артиста ничего не известно, кроме того, что на первом месте у него всегда была семья. Его родители рано ушли из жизни, но осталась сестра. Помимо музыки Аролат занимался тем, что писал рассказы, но никогда не публиковал их в печатном виде или в интернете.