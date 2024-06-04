Руководство Австралии проигнорировало просьбы Украины и направило на июньский саммит в Швейцарии не главу МИД или премьера страны, а министра страхования по инвалидности. Таким образом государство подало миру сигнал о своем несерьезном отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом РИА «Новости» заявил российский активист в Австралии Семен Бойков.

Он рассказал, что от «мирной» конференции по Украине отходят все больше авторитетных личностей. Бойков подчеркнул, что даже обычные австралийцы высмеивают выбор делегата от их страны на конференцию и просят не «позорить их» на мировой арене.

«Австралия таким образом подает сигнал, такой тонкий-тонкий намек: мол, ребята, мы относимся к Зеленскому несерьезно», — предположил общественник.

Ранее решение Австралии об отправке министра страхования по инвалидности прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он увидел в этом шаге глубокий смысл и поставил под сомнение умственные способности Зеленского.