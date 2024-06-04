Число участников конференции по Украине в Швейцарии сокращается. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что приехать на саммит уже отказались Китай и Саудовская Аравия, так как на мероприятии не будет представителей России. Володин указал, что даже такой союзник США, как Австралия, понизил уровень своего участия.

«Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл», — подчеркнул он.

Председатель ГД также поставил под сомнение умственные способности украинского президента Владимира Зеленского.

«На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились», — добавил он.

Он подчеркнул, что все больше государств видят двойные стандарты и лицемерие Запада, который поддерживает нелегитимного украинского лидера.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин раскритиковала саммит в Швейцарии. По ее словам, организаторы не смогли обеспечить на мероприятии справедливое обсуждение всех мирных планов и равное участие сторон.