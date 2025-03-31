Австралиец выиграл рекордную сумму в реалити-шоу в США

Австралийская звезда реалити-шоу «Последний герой» Дэвид Генат выиграл рекордную сумму в истории телевидения в американском проекте «Остров сделок или ничего». Об этом сообщило издание News.com.au .

Генат забрал домой главный приз, выиграв в последнем выпуске шоу «Остров сделок». На тот момент ему предстояло выбрать между двумя чемоданами, в которых лежали разные денежные суммы.

В одном кейсе находились 75 долларов (чуть больше шести тысяч рублей), а во втором — 5,8 миллиона долларов США (более 485 миллионов рублей).

«5,8 миллиона долларов! Я вообще не могу в это даже поверить. Я знал это, я чувствовал это. Мой папа был в этот момент рядом со мной, Бог был рядом со мной. Боже мой!» — обрадовался Генат.

Издание отметило, что выигранный им приз оказался самым большим в истории телевидения.

Ранее Торнике Квитатиани, выигравший 10 миллионов рублей в финале шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», рассказал, как потратит приз. В частности, он признался, что оплатит сироте Саше Арзанову, тоже участвующему в проекте, год аренды квартиры в Москве.