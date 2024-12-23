Австралиец убил почти сотню кенгуру

Мужчину из Австралии обвинили в убийстве почти сотни кенгуру. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным местных правоохранителей, тела 98 кенгуру нашли в районе Хантер-Вэлли в октябре. Рядом с ними обнаружили коробку для боеприпасов и два патрона.

Сотрудники отдела по предупреждению сельской преступности начали расследование и вышли на след 43-летнего местного жителя. В его доме они нашли три единицы различного огнестрельного оружия.

Полицейские задержали мужчину и предъявили ему шесть обвинений, в том числе жестокое обращение с животными, причинение вреда охраняемым животным, хранение оружия без лицензии и применения оружия в запрещенной зоне. Перед судом он предстанет 13 января 2025 года.

Ранее в Нижегородской области полиция начала проверку после убийства лосят. По предварительным данным, охотники выследили их по информации из соцсетей. Когда животных убили, их останки остались лежать в снегу.