Полиция начала проверку после обнаружения останков животных в снегу под Нижним Новгородом
Полиция начала проверку после убийства лосят в Нижегородской области. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного МВД.
Ранее стало известно, что охотники оставили останки лежать в снегу.
Предположительно, нарушители выследили лосят информации, которую опубликовали в соцсетях. Лосят видели в селе Телятьево.
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