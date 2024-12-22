Полиция начала проверку после обнаружения останков животных в снегу под Нижним Новгородом

Полиция начала проверку после убийства лосят в Нижегородской области. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

Ранее стало известно, что охотники оставили останки лежать в снегу.

Предположительно, нарушители выследили лосят информации, которую опубликовали в соцсетях. Лосят видели в селе Телятьево.

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