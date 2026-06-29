Австралиец убил 17-летнюю девушку в Паттайе и спрятал тело в чемодан

Metro: секс-турист убил 17-летнюю девушку в Паттайе и спрятал ее тело в чемодан

Туриста из Австралии задержали в Таиланде после убийства 17-летней девушки в Паттайе. Мужчина спрятал тело жертвы в чемодан, сообщило издание Metro .

По данным полиции, 45-летний Саймон Карман встретил девушку на пляже 25 июня. Предположительно, они поссорились в отеле из-за денег: мужчина сначала согласился заплатить одну тысячу батов (около 2,3 тысячи рублей), но позже предложил вдвое меньше.

Камеры наблюдения показали, что пара приехала в гостиницу около 03:30. Вечером того же дня Карман вышел из здания с черным чемоданом и уехал на мотоцикле. Позже он вернулся без багажа.

Останки жертвы нашли рядом с железнодорожной линией. Австралийца задержали в аэропорту Бангкока, когда тот пытался улететь домой. Сначала он отверг обвинения, но после просмотра записей с камер признал вину.

Карману предъявили несколько обвинений. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

В январе в Таиланде убили 30-летнего россиянина. Преступники почти две недели требовали с родственников погибшего деньги якобы за его освобождение.