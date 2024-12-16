Авиация Израиля нанесла массированный удар по системам ПВО в Тартусе

ТАСС: силу авиаудара Израиля по ПВО в Тартусе сравнили с землетрясением

Находившиеся в сирийской провинции Тартус системы противовоздушной обороны оказались под массированным ударом авиации Израиля. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

Собеседник агентства заявил, что запущенные снаряды сдетонировали в районе бывшего цементного завода, где стояли системы противовоздушной обороны. Источник добавил, что взрывы оказались настолько сильными, что сработали датчики мобильных устройств для отслеживания землетрясений.

По данным телеканала i24news, это первый авиаудар по прибрежному району Тартуса за последние 12 лет. Журналисты уточнили, что обстрел со стороны израильской авиацией начался еще вечером в воскресенье, 15 декабря, и продолжился на следующий день. Целями атак назвали склады вооружений и средства противовоздушной обороны.

Власти Израиля начали наносить массированные удары по территории Сирии для уничтожения оружейных складов и военно-промышленного комплекса страны. Военные объяснили, что не допустят попадания оставшегося от прошлого режима запасов вооружения в руки пришедшей к власти оппозиции.

В конце прошлой недели издание Yeni Şafak со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщило, что военные страны готовы ударить по израильской авиации, если она встанет на защиту курдского населения.

По словам собеседников журналистов, занимающие ряд провинций вооруженные группировки курдов вступили в контакт с властями Израиля, что сильно не понравилось Турции, которая пригрозила серьезными последствиями.