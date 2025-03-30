Авианосец США пролетел рядом с российским Ил-38 и попал на видео

Экипаж противолодочного самолета Ил-38Н пролетел рядом с атомным авианосцем ВМС США Carl Vinson. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».
По данным канала, экипаж российского самолета «Новелла» совершал полет на малой высоте. На видео зафиксировали, как рядом с российским воздушным судном по левое крыло летел истребитель пятого поколения F-35C Lightning II в палубной модификации.
Ранее сообщалось, что ВСК России сбили украинский самолет МиГ-29. Место боя не раскрывалось. За несколько дней до этого еще один МиГ-29 ликвидировали средства противовоздушной обороны.
В последних числах февраля стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress демонстративно кружил у российской границы. Американские пилоты совершили полет на высоте около 6000 метров.
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