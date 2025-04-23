Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая возобновит полеты в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая возобновляет полеты в Москву, приостановленные с 28 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Туркменистан» возобновляет пассажирские рейсы по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад, а также Ашхабад — Казань — Ашхабад. Авиабилеты можно купить в авиакассах.

Перевозчик 28 декабря 2024 года без объяснения причин проинформировал об отмене с 30 декабря на месяц регулярных рейсов Ашхабад — Москва. Затем компания продлила решение об отмене до мая 2025 года.

Также авиакомпания с 2 июня 2024 года приостановила полеты по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

До этого «Туркменистан» приостанавливал рейсы в Москву в августе 2023 года в связи с ситуацией в Московской воздушной зоне, а также оценкой рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минтранс России сообщил о запуске продаж авиабилетов в Абхазию.