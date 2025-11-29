Авиакомпании по всему миру отменили и перенесли рейсы из-за проблем в Airbus

Airbus, крупнейший производитель самолетов, внезапно отозвал тысячи своих машин с рынка. Проблема в системе управления полетами оказалась настолько серьезной, что полеты на этих самолетах запретили. В результате в аэропортах по всему миру уже отменили десятки рейсов.

Самолеты отозвали из-за проблемы с авиалайнерами A320. Выяснилось, что солнечные лучи мешают их работе. Они искажают данные, которые важны для управления полетом. Рейсы стали небезопасными.

Компания извинилась за доставленные неудобства и пообещала улучшить свои авиалайнеры. Тем временем пассажиры по всему миру остались без самолетов, на которых планировали лететь.

В Министерстве транспорта Казахстана сообщили, что рейсы A320 «будут задержаны в аэропортах для обновления программного обеспечения».

«Air Astana прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний», — рассказали в компании.

Во Франции авиакомпания Air France сразу отменила более 30 рейсов, сообщил BFMTV.

