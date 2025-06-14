Снимавшие селфи туристы сломали «стул Ван Гога» в музее Вероны

Покрытый кристаллами Сваровски «стул Ван Гога» художника Никола Булла стал жертвой двух туристов, севших на хрупкое сиденье ради селфи. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея «Палаццо Маффеи» в Вероне сообщило итальянское издание L`Arena .

В музее подчеркнули, что гости учреждения дождались пока сотрудники службы безопасности уйдут из зала, где находился ценный экспонат. После чего один из туристов перешагнул через ленту заграждения и уселся на стул.

Экспонат не выдержал вес вандала и распался на несколько частей. Напуганные туристы сбежали из музея, решив не дожидаться прихода полиции.

«Это типичный кошмар каждого музея современного искусства», — прокомментировала происшествие директор «Палаццо Маффеи» Ванесса Карлон.

Он добавила, что сотрудники несколько дней не знали, что делать и искали способы восстановить поврежденный экспонат. Выход нашли реставраторы, которые спасли дорогую работу.

Карлон подчеркнула, что решила предать огласке этот случай, чтобы посетители задумались над своим поведением в музеях и осознали, что искусство — вещь не только красивая, но и очень хрупкая вещь.

В начале декабря прошлого года в Эрмитаже сотрудники Росгвардии задержали посетителя, который во время посещения музея посидел на троне в Фельдмаршальском зале, а после сделал несколько попыток сорвать картины в Военной галерее. Задержанного отправили в отдел полиции.