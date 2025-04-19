Авария в Грузии вызвала блэкаут в Абхазии

Вся энергосистема Абхазии вышла из строя из-за аварии в Грузии. Об этом сообщила пресс-службе Черноморэнерго

«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — отметили в абхазской государственной энергетической компании.

Ключевым источником электроэнергии для республики является Ингурская ГЭС, которая располагается на границе с Грузией. Плотина станции находится на грузинской территории, а пульт управления — в Гальском районе Абхазии.

С прошлого года из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище объем выработки электроэнергии сильно упал, из-за чего в стране возник энергодефицит.

Ранее блэкаут произошел в Мексике. Электричество отключили по всему Карибскому побережью, в том числе на островах Мухерес и Косумель.