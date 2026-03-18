Аудиторы USAID нашли нарушения в перечислении американской помощи Украине

Офис генерального инспектора при закрытом Агентстве США по международному развитию (USAID) провел аудит выплат Украине. Проверка выявила нарушения в перечислении выплат внутренне перемещенным лицам, сообщила газета New York Post .

Вопреки закону, деньги от США получили те, кто фактически выехал за границу. Также некоторым украинцам выплаты поступали несколько раз. Всего на помощь бюджету республики агентство направило 26 миллиардов долларов.

Точный масштаб ошибочных «дублированных платежей» пока не установили. Детально изученная выборка в 26 человек показала, что дважды получили выплаты четыре человека. Этот факт подтвердила украинская сторона.

Ранее американские аудиторы зафиксировали на Украине случаи коррупции. Они выяснили, что сторонники президента Владимира Зеленского присвоили себе деньги, выделенные республике. Аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID определили, что чиновники расхитили более 100 миллионов долларов.