Атомоход «50 лет Победы» в Карском море повредил обшивку борта

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края борта, освобождая застрявшее во льдах судно в Карском море. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Росатомфлота».

В ведомстве подчеркнули, что угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке атомохода нет, он в штатном режиме продолжает работу в акватории Северного морского пути.

«Ледокол „50 лет Победы“ ночью 26 января в суровых условиях Арктики в Карском море получил повреждение обшивки края левого борта, производя околку. Мореходные качества не утеряны, никто не пострадал. Угрозы реакторной установке и системам жизнеобеспечения нет», — заявили в «Росатомфлоте».

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что Королевский флот следил за российским научно-исследовательским судном «Янтарь». При этом в военном ведомстве отмечали, что экипаж научного судна не нарушал никаких международных норм мореходства.