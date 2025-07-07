Economist: в Киеве царит атмосфера заговоров из-за интриг и контроля Ермака

В Киеве воцарилась атмосфера заговоров из-за главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, контролирующего 85% информации, достигающей главы государства. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Ермак «монополизировал ухо» Зеленского и степень контроля достаточно высока.

«По одной оценке, это 85% — и это создает опасную атмосферу недосказанности и заговоров в самом сердце государственной машины», — заявили в материале.

Как рассказал собеседник издания, Ермак уже шесть лет «скармливает» Зеленскому нужные ему мнения. Созависимость достигла такого уровня, что это уже «фактически один человек».

Ранее на Западе Ермака назвали разрушителем украинского государства, отмечая негативные последствия его интриг для внутри киевского режима.