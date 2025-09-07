Последняя атака Украины не нарушила работу нефтепровода «Дружба» и не остановила поставки нефти из России в Венгрию. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

В воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди заявил, что украинские войска повредили перекачивающую станцию в Брянской области. Власти Венгрии запретили ему въезд в Шенгенскую зону из-за организации атак на «Дружбу».

Новая атака Украины не сказалась на работе нефтепровода «Дружба» и поставках нефти из России в Венгрию, сообщил Сийярто.

«Ночная атака на российскую инфраструктуру не влияет ни на нефтепровод „Дружба“, ни на поставки нефти в Венгрию», — написал он в соцсети Facebook*.

Ранее Сийярто заявил, что ЕС не оставил Венгрии альтернатив для покупки нефти. Хорватия и европейские власти ограничили доступные маршруты, что лишило страну поиска других поставщиков. Евросоюз отказал Венгрии в помощи по увеличению пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.