«Атака на свободу слова». Маск оценил приостановку работы соцсети X в Бразилии

Маск назвал блокировку соцсети X беспрецедентной атакой на свободу слова

IMAGO / Jeffrey Mayer/Global Look Press
Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск назвал решение бразильских властей о приостановке работы соцсети Х в стране одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

«Нападения на свободу слова, совершенные в этом году, беспрецедентны для XXI века», — отметил он.

Маск уверен, что аналогичная Бразилии ситуация может произойти в США, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис одержит победу на выборах.

На вопрос одного из пользователей Х о том, как американские власти допустили подобную атаку, предприниматель предположил, что «некоторые из них в этом замешаны». Также Маск назвал верховного судью «преступником, выдающим себя за судью».

Ранее сообщалось, что судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис вынес решение приостановить работу соцсети X в стране. Также в Бразилии начали действовать штрафы для тех, кто использует какие-либо уловки для доступа к X.

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