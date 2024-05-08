AstraZeneca отзовет вакцину от COVID-19 с продаж | 360°

Важное 08 мая 2024, 12:47 AstraZeneca отзовет вакцину от COVID-19 с продаж The Telegraph: компания AstraZeneca отзовет с продаж вакцину от COVID-19 Marcus Brandt / Global Look Press

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Компания AstraZeneca отзовет свою вакцину от COVID-19 с продажи по всей планете. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«За последние годы появилось множество вариантов вакцин против COVID-19, сейчас на рынке существует определенный переизбыток. Все это привело к снижению спроса на вакцинацию», — отметили в компании.

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По предварительным данным, в AstraZeneca также признали, что вакцина вызывает редкие побочные эффекты, такие как снижение количества тромбоцитов в крови и образование тромбов.

На AstraZeneca подали коллективный иск в суд после нескольких смертей пациентов из-за тромбоза вследствие вакцинации. Предполагаемая сумма компенсаций семьям погибших и пострадавших может достигнуть 20 миллионов фунтов стерлингов.

В марте Минздрав выдал ФМБА постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 «Мир-19».