Ассамблея стран МУС отстранила Карима Хана от должности прокурора

Ассамблея стран Международного уголовного суда проголосовала за отстранение от должности прокурора Карима Хана. Причиной обозначили обвинения в сексуальных домогательствах, сообщил Reuters .

Два дипломатических источника заявили, что за увольнение прокурора проголосовали 82 государства-члена МУС из 125. Решение было принято на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Карим Хан отрицает обвинения.

После отстранения Хана руководство прокуратурой перейдет к его заместителям, следует из заявления суда.

Карим Хан стал одним из самых известных международных прокуроров в мае 2024 года, когда объявил, что добивается выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также прокурор МУС добивался ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по делам детей Марии Львовой-Беловой.