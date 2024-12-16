Асад узнал о падении Дамаска на российской авиабазе Хмеймим

Асад узнал о падении Дамаска по прибытии на российскую военную базу

Бывший президент Сирии Башар Асад сообщил, что получил информацию о падении Дамаска по прибытии на российскую военную базу Хмеймим. Заявление политика привела его пресс-служба .

«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», — указали в документе под названием «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии».

Асад подчеркнул, что, пока находился на территории российской авиабазы, ситуация вокруг объекта ухудшалась — его постоянно атаковали беспилотные летательные аппараты.

Бывший президент Сирии уточнил, что в связи с непростой обстановкой власти России потребовали, чтобы командование базы как можно скорее эвакуировало его на территорию РФ.

Ранее Башар Асад подчеркнул, что не покидал Дамаск до утра 8 декабря, а из Сирии уехал только вечером того дня.