Востоковед Долгов назвал последние события в Сирии хорошо спланированной операцией по свержению Асада

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT назвал последние события в Сирии хорошо спланированной операцией по свержению руководства сирийского лидера Башара Асада.

Стоящими за этой операцией странами он назвал США, Израиль и Турцию. Собеседник уверен, что в ближайшем будущем весь мир увидит изменение баланса сил на Ближнем Востоке.

«Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но, на мой взгляд, здесь речь идет об изменении баланса сил в регионе», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что город Манбидж, удерживаемый курдами, перешел под контроль сирийской оппозиции.