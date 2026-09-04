Арсеналы химоружия Императорской армии Японии нашли вблизи от границы с Россией

Арсеналы химического оружия Императорской армии Японии времен Второй мировой войны нашли на территории провинций Китая, граничащих с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя при Организации по запрещению химического оружия Владимира Тарабрина.

По словам Тарабрина, находка представляет собой угрозу для человека и окружающей среды — из-за риска утечки и попадания в подземные воды. Буквально в 20 километрах находится город Хуньчунь, провинция Цзилинь, которая граничит с Приморским краем.

«Не дай бог, какая-то утечка, и [произойдет] серьезное заражение почвы, ущерб людям. И для нас это тоже, знаете, не какая-то такая абстрактная проблема», — подчеркнул Тарабрин.

По мнению постпреда России при ОЗХО, арсеналы могут представлять угрозу и для подземных вод.

Недавно эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков рассказал, что ИИ может быть использован для создания биологического или химического оружия.