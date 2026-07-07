Армянского оппозиционера Гагика Царукяна отправили под арест на два месяца

Суд в Ереване арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна. Об этом сообщил ТАСС .

Следствие инкриминирует оппозиционеру Царукяну пособничество в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца. <… > Показалось, что решение было заранее написано, нужно было прописать стандартные формулировки для соблюдения формальной части», — отметил адвокат бизнесмена Ерем Саркисян.

Правозащитник отметил, что намерен обжаловать арест после получения вердикта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Он планирует принять участие в пленарном заседании в рамках международной выставки «Иннопром-2026», а также встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.