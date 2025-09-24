Армянского архиепископа Микаэла признали виновным в призывах к захвату власти
Суд признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти. Об этом сообщило агентство Sputnik.
Сам священнослужитель назвал честью и отрадой находиться на скамье подсудимых в нынешних условиях.
Премьер Армении Никол Пашинян уже не первый месяц конфликтует с представителями Церкви.
Главным его противником стал католикос Гарегин II (в миру — Ктридж Нерсисян).
Глава армянского правительства обвинял владыку в нарушении обета безбрачия, призывал оставить пост, обещал показать ему собственный член и грозился, что выгонит его из резиденции в Эчмиадзине.
