Армянского архиепископа Микаэла признали виновным в призывах к захвату власти

Суд признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти. Об этом сообщило агентство Sputnik .

Сам священнослужитель назвал честью и отрадой находиться на скамье подсудимых в нынешних условиях.

Премьер Армении Никол Пашинян уже не первый месяц конфликтует с представителями Церкви.

Главным его противником стал католикос Гарегин II (в миру — Ктридж Нерсисян).

Глава армянского правительства обвинял владыку в нарушении обета безбрачия, призывал оставить пост, обещал показать ему собственный член и грозился, что выгонит его из резиденции в Эчмиадзине.