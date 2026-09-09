Армянским военным приказали подражать натовцам

Hraparak.am: военным в Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

Военнослужащим в Армении предприсали изменить порядок воинского приветствия, приблизив его к практике армий стран НАТО. Об этом сообщило издание Hraparak .

По информации источника, военнослужащим приказали при приветствии снимать головной убор, после чего прикладывать правую руку непосредственно к голове. Ранее военные выполняли жест, не снимая головного убора.

Изменения связаны с приведением отдельных элементов армейской службы к стандартам альянса. При этом нововведение не пользуется поддержкой среди военнослужащих.

В Минобороны Армении изданию Sputnik отметили, что изменение порядка воинского приветствия действительно возможно, но финального решения пока нет.

В июне в Армении прошли совместные учения с военнослужащими НАТО. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что цель маневров — взаимодействие против России.