Армянская оппозиция объявила продолжение борьбы за отставку Пашиняна

Лидер протестов в Армении Галстанян объявил о возобновлении акций со 2 октября

Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые протестные акции. Об этом сообщил лидер организации, архиепископ Баграт Галстанян, чьи слова привело издание Yerevan.Today .

«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30», — уточнил он.

Демонстранты соберутся на площади и продолжат «напряженную и последовательную фазу борьбы». Речь идет об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты с требованием снять главу кабмина с должности проходили в Ереване со 2 мая. Также демонстранты призывали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Активность движения спала в середине июля.

В конце мая возле здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители задержали 26 человек.