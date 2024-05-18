Армия США провалилась на некоторых испытаниях во время учений НАТО | 360°

Мир 18 мая 2024, 03:04 Армия США провалилась на некоторых испытаниях во время учений НАТО The Telegraph: ВС США отстали от современных систем форсирования водных преград РИА «Новости»

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Американские военные продемонстрировали неспособность к оперативному форсированию водной преграды во время учений в Польше. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, британские военнослужащие форсировали реку Драва за 18 минут. Они это сделали при помощи военной машины-амфибии немецкого производства М3, которая используется для переправы танков и других транспортных средств через водные преграды

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Американцам же для решения этой задачи потребовался целый час. При этом они переправлялись через реку по понтону времен Вьетнамской войны.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что РФ внимательно следит за интенсификацией американо-японских маневров у своих границ. Он подчеркнул, что японскую сторону регулярно предупреждают о том, что Россия будет вынуждена принять меры для блокирования военных угроз.