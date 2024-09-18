Политолог Арешев: говорить о выходе Армении из ОДКБ пока рано

Никол Пашинян заявил, что Армения «максимально приблизилась к точке невозврата» в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности. Говорить о выходе страны из договора пока рано, сообщил политолог Андрей Арешев в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, такое решение страна будет принимать не единолично, в любом случае учтут мнение западных партнеров. Даже при окончательном выходе Армении из договора ждать «цепной реакции» с развалом ОДКБ не стоит.
Арешев отметил, что Белоруссия, Казахстан и другие участники ОДКБ вряд ли будут следовать примеру Армении.
Выездная диспансеризация и вакцинация от гриппа началась в Реутове
Николая Ковалева избрали председателем Совета депутатов Реутова
Путин поблагодарил жителей приграничья за сплоченность
Новый сквер в космическом стиле открыли в поселке Красково под Люберцами
Надземный пешеходный переход в поселке Красково построят в 2025 году
Спектакль театра кукол из Люберец стал победителем всероссийского фестиваля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте