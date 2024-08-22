Армения запросила доступ к гражданским ядерным технологиям США

CivilNet: Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям

Фото: Unsplash

Армянская сторона запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям. Этот вопрос сейчас изучают, сообщили в Госдепе на запрос издания CivilNet.

«США изучают заявку Армении на присоединение к „Соглашению 123“», — уточнили представители американской стороны.

По их словам, в случае одобрения Армения сможет получить гражданские ядерные технологии Соединенных Штатов. Подробности переговоров не разглашались, но Госдеп поприветствовал возможность углубления сотрудничества с Арменией в этой сфере.

Авторы материала отметили, что присоединение Армении к соглашению откроет путь к проектированию и возведению в республике новой атомной электростанции по американской технологии.

В мае в Армении состоялись учения по борьбе с ядерными, биологическими и химическими угрозами. В мероприятиях приняли участие специалисты Пентагона.

Молочные войны. Ведьма Урсула дождалась великого китайского ответа

Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Ministry of Defense of Ukraine

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте