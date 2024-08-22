Армения запросила доступ к гражданским ядерным технологиям США

Армянская сторона запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям. Этот вопрос сейчас изучают, сообщили в Госдепе на запрос издания CivilNet .

«США изучают заявку Армении на присоединение к „Соглашению 123“», — уточнили представители американской стороны.

По их словам, в случае одобрения Армения сможет получить гражданские ядерные технологии Соединенных Штатов. Подробности переговоров не разглашались, но Госдеп поприветствовал возможность углубления сотрудничества с Арменией в этой сфере.

Авторы материала отметили, что присоединение Армении к соглашению откроет путь к проектированию и возведению в республике новой атомной электростанции по американской технологии.

В мае в Армении состоялись учения по борьбе с ядерными, биологическими и химическими угрозами. В мероприятиях приняли участие специалисты Пентагона.